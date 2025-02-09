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Заголовок интервью о мясокомбинате «Секретный ингредиент колбасы — люди» оказался ошибкой

В Белоруссии назвали ошибкой двусмысленный заголовок интервью о мясокомбинате
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Telegram-канал «Подъём»

На белорусском канале «Гродно Плюс» объяснили, почему интервью с директором мясокомбината вышло под заголовком «Секретный ингредиент лучшей колбасы — люди», сообщает «Подъем».

В материале директор Гродненского мясокомбината Олег Иванов в том числе отвечал на вопрос о секретном ингредиенте колбасы.

«Весь вопрос в людях и их ответственности к тому делу, которым они решили заниматься на разных этапах. Потому что люди Гродно, Гродненщины — трудолюбивые, трудоспособные, они хотят при производстве сделать так, чтобы это было качественно», — сказал Иванов.

Как отмечает «Подъем», первоначальный заголовок «Секретный ингредиент лучшей колбасы — люди» был «каннибалистическим». Его поменяли на «Секрет лучшей белорусской колбасы — в людях, в их ответственности к делу, которым занимаются».

По словам автора интервью Вероники Цыганок, претензий от директора мясокомбината телеканал не получал, а двусмысленность возникла из-за технической ошибки интернет-ресурса.

Прошлым летом певица Жанна Агузарова заявила, что ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ из-за технического сбоя. Ее обидели заголовки в СМИ о том, что она якобы провалила номер. Знаменитость потребовала перестать «лить помои» в ее адрес, а также оскорблять профессиональную репутацию.

Ранее уровень плохого кликбейта в российских СМИ оказался относительно низок.

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