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Агузарова рассказала, почему ее вырезали из эфира: «Остановитесь лить помои»

Певица Агузарова объяснила, что ее вырезали из эфира из-за технического сбоя

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Певица Жанна Агузарова в Telegram-канале заявила, что ее вырезали из эфира МУЗ-ТВ из-за технического сбоя.

«Брак по свету и графике. Переписали номер. Будет в повторе и на YouTube», — пояснила исполнительница.

Кроме того, артистка попросила журналистов «соблюдать субординацию» — после того, как назвала их дилетантами и «дурналистами», которые «совсем распоясались и позволили себе вольности».

Певицу обидели заголовки в СМИ о том, что ее вырезали из эфира, из-за того, что она якобы провалила номер. Знаменитость потребовала перестать «лить помои» в ее адрес, а также оскорблять профессиональную репутацию.

19 июня стало известно, что выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира. Издание mk.ru сообщало, что артистка тщательно готовилась к концерту: сделала яркий макияж, надела короткие шорты и показала заклеенный глаз, который можно было заметить из-под очков артистки. В материале предполагалось, что знаменитость вырезали, поскольку она пела под фонограмму и не всегда успевала за записью.

Ранее сообщалось, что Успенская угрожает журналистке Джугелии.

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