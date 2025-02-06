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Астраханка устроила топлес-шоу в люке машины и извинилась

В Астрахани на видео попало топлес-шоу от женщины на крыше авто

В Астрахани вечером 1 февраля женщина без одежды проехала на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ.Новости».

«Любительница острых ощущений проехалась топлес на черной легковушке, несмотря на не самую приятную погоду — температура воздуха в Астрахани днем достигает -2°C», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина без одежды сидит на крыше автомобиля, который находится в движении. При этом нарушительница ПДД размахивает руками.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что в тот вечер находилась в состоянии алкогольного опьянения и воспользовалась услугами трезвого водителя. Женщина принесла извинения за свои действия.

В отношении астраханки и водителя автомобиля составлены административные материалы о мелком хулиганстве.

Ранее хабаровчанка пожаловалась, что водитель автобуса «нарушил граждан человека».

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