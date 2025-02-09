В Москве спасли провалившегося под лед ребенка

В Битцевском парке в Москве мальчик провалился под тонкий лед, в результате его спасли сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, самостоятельно выбраться ребенку не удалось, поэтому очевидцы позвонили в службу спасения. Прибывшие на место водолазы и огнеборцы при помощи лестницы вытащили мальчика. Затем они передали ребенка медикам.

5 февраля сообщалось, что в Архангельске мотоциклист катался по замерзшей реке и провалился под лед, его едва не унесло течением. О провалившемся под тонкий лед мужчине в экстренные службы сообщили очевидцы. Мотоциклист катался по Северной Двине и ушел под воду. К моменту прибытия спасателей пострадавший сильно замерз и едва держался за кромку льда, его чуть не унесло течением. Спасатели проломили лед для доступа к пострадавшему, извлекли его из воды и оказали первую помощь. С сильным переохлаждением и в шоковом состоянии мужчина был передан сотрудникам скорой помощи и госпитализирован.

Ранее автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале.