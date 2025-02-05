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В Архангельске мужчина провалился под лед на мотоцикле

В Архангельске спасли мужчину провалившегося под лед на мотоцикле
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Telegram-канал Агентство ГПС и ГЗ Архангельской

В Архангельске мотоциклист катался по замерзшей реке и провалился под лед, его едва не унесло течением. Об этом сообщает агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

О провалившемся под тонкий лед мужчине в экстренные службы сообщили очевидцы. Мотоциклист катался по Северной Двине и ушел под воду. К моменту прибытия спасателей пострадавший сильно замерз и едва держался за кромку льда, его чуть не унесло течением.

Спасатели проломили лед для доступа к пострадавшему, извлекли его из воды и оказали первую помощь. С сильным переохлаждением и в шоковом состоянии мужчина был передан сотрудникам скорой помощи и госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее пожарные спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера.

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