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Уазик с туристами провалилась под лед на Байкале

На Байкале под лед провалился автомобиль УАЗ с туристами

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Shutterstock

Автомобиль с туристами провалилась под лед на Байкале. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел неподалеку от берега. Еще недостаточно крепкий лед треснул, и автомобиль УАЗ ушел одним боком под лед и воду. Отмечается, что сейчас еще выезд на лед Байкала запрещен, ледовые переправы не открыты.

В момент ЧП мимо проезжали инспекторы особо охраняемой территории «Заповедное Прибайкалье». Они пришли пострадавшим на помощь. Туристы и их сопровождающие немного промокли и замерзли.

Теперь водителю грозят штрафы за незаконный выезд на лед и ущерб природе, также ему предстоит оплатить эвакуацию своего транспорта.

27 января стало известно, что заблудившийся турист провел ночь на льду озера Байкал. Группа туристов совершала пеший переход по льду озера Байкал, возле станции Старая Ангасолка в Иркутской области 40-летний мужчина отстал от приятелей и заблудился.

Его пропажу путешественники обнаружили только в пять утра, они обратились в экстренные службы. Сотрудники МЧС на вездеходе выехали из города Слюдянка, спустя час им удалось отыскать пропавшего.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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