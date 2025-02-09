Раскрыты повреждения в балкере An Yang 2

По предварительным данным, в балкере An Yang 2, севшем на мель в Сахалинской области, поврежден отсек для воды. Об этом сообщает «Росморречфлот», данные ведомства передает РИА Новости.

«По предварительной информации, на судне поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания балкеру устойчивости. Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется», — рассказали в ведомстве.

В Росморречфлоте сообщили, что угрозы жизни экипажа судна нет, все судовые системы в рабочем состоянии.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

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