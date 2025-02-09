Маск обвинил американских учителей в приобщении детей к коммунизму

Миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал американских учителей за то, что они прививают школьникам неправильные ценности.

«Учителя в Калифорнии тратят свое время на то, чтобы прививать детям идеи расизма, сексизма и коммунизма», — написал основатель компаний Space X и Tesla.

Он добавил, что вместо этого педагоги должны обучать навыкам, которые действительно помогут детям добиться успеха в жизни.

В конце декабря Маск профинансировал открытие дошкольного учреждения Ad Astra, рассчитанного на 21 ученика в возрасте от трех до девяти лет. Новый детский сад расположен в Техасе, неподалеку от его предприятий Boring Co., производственной площадки SpaceX Starlink и строящегося здания X. Судя по всему, Ad Astra предназначен для детей сотрудников этих компаний.

Согласно доступным документам, детский сад занимает 40 акров земли, а главный дом имеет площадь 370 кв. м. Программа включает стандартное расписание: игры на свежем воздухе, тематические занятия и проекты на основе STEM (инженерия, технология, математика и естественные науки), а также дневной сон. Первоначально стоимость обучения будет субсидироваться, но впоследствии она сравняется с ценами местных частных школ.

Ранее Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований.