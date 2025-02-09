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Депутата, замуровавшего в ТЦ жилую квартиру, арестовали в Дагестане

В Дагестане арестовали депутата, строившего ТЦ вокруг жилой квартиры
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Замуровавшего в торговом центре квартиру депутата из Дербента арестовали по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, уголовное дело в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства в Дербентском районе Дагестана возбудили по факту организации незаконной миграции (пункт «‎а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Обоих задержали правоохранители. По данным СМИ, в числе задержанных якобы депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее оборудовал в ТЦ жилую квартиру.

По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам жилье, питание и работы.

В 2024 году Омарова исключили из партии «Единая Россия» после того, как он замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра. Как сообщал тогда мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, Омаров допустил нарушение градостроительного законодательства. По его словам, сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что директора тюменского завода обвиняют в сокрытии от налоговой 285 миллионов рублей.

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