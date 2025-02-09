В Екатеринбурге отец школьника напал на двух его одноклассников

Екатеринбуржец напал на двух второклассников и сломал одному грудной позвонок

В Екатеринбурге мужчина напал на двух одноклассников своего сына. По информации E1.ru, инцидент произошел еще в середине января около школы №181 в Академическом районе.

В прошлом месяце между учениками второго класса случился конфликт, якобы дети собирались встретиться с третьеклассниками, которые их задирали, но один из школьников не захотел выяснять с ними отношения. Друзья назвали его лохом, тогда ребенок рассказал о произошедшем своему отцу.

Мужчина решил проучить обидчиков сына и подкараулил их у школы. Разборки попали на камеру видеонаблюдения. Одного из детей он ударил по лицу, а второго сильно толкнул. Мальчик упал на землю и повредил спину, впоследствии у него диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

Родители пострадавших обратились в полицию, всех участников конфликта вызывали к директору. На встрече Владимир, буйный отец второклассника, заявил, что хотел лишь поговорить с детьми, но запись с камеры опровергает его версию.

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