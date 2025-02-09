Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге отец школьника напал на двух его одноклассников

Екатеринбуржец напал на двух второклассников и сломал одному грудной позвонок
close
Shutterstock

В Екатеринбурге мужчина напал на двух одноклассников своего сына. По информации E1.ru, инцидент произошел еще в середине января около школы №181 в Академическом районе.

В прошлом месяце между учениками второго класса случился конфликт, якобы дети собирались встретиться с третьеклассниками, которые их задирали, но один из школьников не захотел выяснять с ними отношения. Друзья назвали его лохом, тогда ребенок рассказал о произошедшем своему отцу.

Мужчина решил проучить обидчиков сына и подкараулил их у школы. Разборки попали на камеру видеонаблюдения. Одного из детей он ударил по лицу, а второго сильно толкнул. Мальчик упал на землю и повредил спину, впоследствии у него диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

Родители пострадавших обратились в полицию, всех участников конфликта вызывали к директору. На встрече Владимир, буйный отец второклассника, заявил, что хотел лишь поговорить с детьми, но запись с камеры опровергает его версию.

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате ведомства. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее пьяный челябинец устроил дебош в детском саду и избил педагога на глазах у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами