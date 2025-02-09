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На работу в Россию отправились тысячи северокорейцев

NIS: В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи рабочих из Северной Кореи
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Kyodo/Reuters

В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи северокорейских рабочих. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

По информации агентства, в 2024 году из Северной Кореи в Россию въехал 13 221 гражданин КНДР. Это в 12 раз больше, чем в 2023 году. Из них 7887 сообщили, что приехали с образовательными целями.

Агентство подчеркивает, что ситуация может говорить о том, что Северная Корея использует студенческие визы, чтобы отправлять России рабочую силу.

24 января заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов и посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль обсудили упрощение режима взаимных поездок между странами.

В МИД России отметили, что сторонами были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечение прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР.

Ранее Северная Корея открыла границы для иностранных туристов.

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