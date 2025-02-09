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В Германии мужчина открыл огонь по полицейским

Bild: в Гамбурге задержали мужчину, который стрелял по полицейским
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

В Гамбурге мужчина начал стрелять по сотрудникам полиции. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, полицейские на железнодорожной станции в районе Нойграбен обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, грабили человека. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались.

Один из злоумышленников во время бегства выстрелил по полицейским.

В результате стрельбы никто не пострадал. На станции приостанавливали движение, а полиция начала операцию по поимке стрелявшего мужчины. Через три часа его задержали.

До этого четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения преступника в торговом центре, расположенном в польском городе Олькуш. Пострадавшим была оказана помощь на месте. Уточняется, что 23-летнего нападавшего удалось задержать.

Ранее в Республике Башкортостан трое мужчин записали на видео избиение полицейского.

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