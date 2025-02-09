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Судимый россиянин вырвал 14-летней дочери наращенные ногти плоскогубцами

В Калининградской области мужчина вырвал дочери наращенные ногти
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Depositphotos

Житель Калининградской области плоскогубцами вырвал ногти дочери-подростку, пишет «Сапа».

Недавно 36-летний Ян заметил у своей 14-летней дочери маникюр. Это разозлило мужчину, и он решил преподать девочке урок, вырвав наращенные ногти плоскогубцами. Садист повредил ей ногтевую пластину.

О произошедшем узнали в подразделении по делам несовершеннолетних и заподозрили мужчину в административном правонарушении. Ранее Ян уже был дважды судим — за сбыт оружия и угрозу расправой.

Известно, что у мужчины двое детей от бывшей жены. Пара развелась пять лет назад, но продолжает жить гражданским браком.

Ранее бывшего священника из Подмосковья обвинили в истязании пятерых детей.

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