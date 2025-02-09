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Накрыли черным пакетом: 18-летний юноша выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 18-летний юноша упал с 15-го этажа
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Из окна 15-этажного дома в Академическом районе Екатеринбурга выпал молодой человек. Об этом жильцы дома рассказали Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел 8 февраля в доме по адресу улица Чкалова, 242. По словам очевидцев, на место прибыли полицейские и медики, спустя некоторое время тело выпавшего накрыли черным пакетом.

Позже стало известно, что потерпевшему было 18 лет, он упал с последнего этажа. Перед трагедией юноша мог связаться с компанией наркоманов.

«В этом же доме совсем недавно поселили наркомана застройщики. Они под предлогом сноски его старого дома купили тут квартиру. Думаю, тут явно есть следственная связь, так как у мальчика в этот период и началось странное поведение. Сейчас ходят опрашивают весь дом», — сообщили жильцы.

В СК по Свердловской области произошедшее пока не комментировали.

Ранее екатеринбурженка отмечала день рождения и выпала из окна многоэтажки.

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