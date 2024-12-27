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Екатеринбурженка отмечала день рождения и выпала из окна многоэтажки

В Екатеринбурге девушка упала с девятого этажа в день своего рождения
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Екатеринбурженка выпала из окна девятого этажа, когда отмечала с друзьями свой день рождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел вечером 26 декабря в доме по адресу улица Щорса, 109. По словам очевидцев, компания из двух юношей и девушек, у одной из которых был день рождения, устроила застолье. Они много выпили, после чего между ними произошел конфликт.

Именинница долго плакала и кричала, но охрана ЖК не реагировала на звонки соседей с просьбой вызвать ГБР. Затем она выпала из окна и разбилась. На место происшествия сразу приехали силовики и скорая. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы, спустя 10 минут ее не стало.

Издание E1.ru пишет, что девушку звали Ольга, в день трагедии ей исполнилось 26 лет.

«В какой-то момент она стала вести себя неадекватно, бросилась к окну. Все очень перепугались, пытались ее оттащить, но не успели. Она упала с высоты. Сама она раньше точно ничего не употребляла, но один из их компании — он был судим по наркотической статье. Возможно, он ей что-то дал», — предположил знакомый девушки.

Он опроверг версию о том, что Ольгу могли насильно выбросить из окна. Сообщается, что у нее остались дети, шестилетняя дочь и четырехлетний сын. В областном СУ СКР комментировать инцидент не стали, но, предварительно, следователи считают произошедшее несчастным случаем.

Ранее пьяный пассажир упал с высоты в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских.

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