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Челябинского школьника заставили выпить жидкое мыло ради дружбы со старшеклассниками

В Челябинске старшеклассники заставили ребенка съесть пять ложек мыла на камеру

В Челябинске шестиклассник выпил мыла и отравился. Так он пытался заслужить доверие и откреститься от одноклассника, ставшего объектом буллинга. Об этом «Агентству чрезвычайных новостей» рассказала мать жертвы травли.

Скандал разгорелся в челябинской школе №141. По словам женщины, уже который год ее сына называют «мастью», а тех, кто с ним общается, заставляют проходить опасные ритуалы, чтобы «отмаститься» от дружбы с ним и «подружиться» со старшеклассниками.

Конфликт начался, когда мальчик учился в кадетском классе, где заступился за девочку и подрался с другим учеником. Из-за начавшегося буллинга ребенка перевели в другой класс, однако ситуация не улучшилась.

Родительница утверждает, что за травлей сына стоят несколько учеников, которые в отдельном чате придумывают испытания для тех, кто хочет с ними дружить. Один из желающих, ранее общавшийся с ее сыном, съел мыло на камеру и отравился. Позже выяснилось, что за всем стоит девочка из неблагополучной семьи.

«Она искала выгоду с детей, чтобы перед старшими подняться в глазах. Требовала с них сигареты и требовала есть мыло, и тогда старшие ей диктовали «отмастился» ребенок или нет», – рассказала женщина.

Она и мать отравившегося школьника подали заявления. Полиция проводит проверку.

Ранее петербургский школьник ударил травившего его одноклассника молотком по голове.

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