Умер самый старый заключенный России Александр Анискин, которому было 84 года. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, врачи нашли у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и сильную гематому. По одной из версий, на пожилого мужчину могли напасть другие заключенные.

Анискина в 2020 году осудили на восемь лет за убийство своего знакомого, с которым перед он этим сильно поссорился, в коридоре многоквартирного дома. Инцидент произошел в июле 2019 года в Бийске. По рассказу самого Анискина, вечером 25 июля он ужинал у себя дома, когда к нему в квартиру «ввалился» знакомый и сразу начал избивать. Мужчина утверждал, что у него был выбит сустав и он получил сотрясение мозга.

В момент избиения осужденный держал в руках нож, которым, по его словам, «случайно» задел оппонента. Пострадавший умер через несколько часов в больнице. Врачи нашли у него колото-резаные раны в районе ребер, грудной клетки, легкого и других органов — всего около 10 ножевых ранений. От «случайного» удара ножом погибший потерял около двух литров крови.

Сам пенсионер тогда не признавал свою вину и не стал извиняться перед родственниками погибшего.

Ранее в Подмосковье мужчина, обвиняемый в преступлении, попросился в туалет и сбежал из суда.