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В Госдуме назвали самые распространенные виды спама у мошенников

Депутат Немкин: самым распространенным видом спама у мошенников является фишинг
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Shutterstock

Мошенники активно используют фишинг и поддельные акции как основные виды спама. Об этом сообщил сообщил РИА Новости член комитета по информационной политике Госдумы Антон Немкин.

По его словам, такие методы используют для похищения личных данных и установки вредоносного ПО. Однако наибольшую опасность несет именно фишинг, с помощью которого воруют логины, пароли и данные банковских карт. Депутат объяснил, что опасные письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные. Это создает у пользователя чувство срочности.

Немкин добавил, что мошенники также активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, в которых есть вредоносные вложения или ссылки, заражающие устройство вирусами или переправляющие пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных схем обмана встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.

Спам также широко распространен в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом, предупредил депутат.

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