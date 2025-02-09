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Российские туристы продолжают испытывать сложности в Турции из-за блокировки карт

Генконсул: туристы из РФ испытывают сложности в Турции из-за блокировки карт
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Shutterstock

Российские туристы продолжают испытывать сложности на отдыхе в Турции из-за блокировки российских карт. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул России в Анталье Сергей Ветрик.

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли», — сказал он.

Россиянам также приходится расплачиваться в Турции только наличными деньгами из-за проблем с банковскими картами. Ситуация с платежными системами в Турции постоянно меняется, поэтому перед вылетом в страну нужно уточнять информацию у туроператоров, подытожил Ветрик.

Недавно издание РИА Новости со ссылкой на источник писало, что санкции западных стран, которые были введены против России, приносят проблемы туристам из РФ в Турции. Из-за этого местным туроператорам необходимо решать все возникающие проблемы на месте. Во многом за счет усилия местных сотрудников Турции удается сохранить хороший туристический статус.

Ранее российским туристам посоветовали брать в Турцию доллары нового образца.

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