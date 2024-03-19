Школьнице ампутировали ноги и руку из-за бактериальной инфекции

В США семилетней школьнице ампутировали обе ноги и руку из-за бактериальной инфекции, пишет Mirror.

Как рассказали родители Виктории Пастен-Моралес, в один день у дочери резко поднялась температура, началась лихорадка и приступы тошноты. После того, как губы и руки школьницы посинели, ее отвезли в больницу. Врачи сообщили, что у нее бактериальная инфекция, ослабившая иммунную систему.

«Все произошло буквально за 12 часов. Мы не знаем, откуда взялась эта болезнь», — рассказывает отец Виктории.

Вскоре и Виктории начался сепсис, поэтому медикам пришлось ампутировать ей обе ноги и руку, чтобы сохранить жизнь. Кроме того, у девочки оказались поражены почки, а еще ей требуется аппарат искусственной вентиляции легких. Она не может говорить, но может двигать головой и иногда посылает медикам воздушные поцелуи, несмотря на свое состояние.

Сейчас семья собирает деньги на лечение Виктории, которое, судя по всему, будет долгим. На данный момент удалось собрать $22 тысячи, но эта цифра постепенно увеличивается.

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