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Начальство российского оборонного завода вымогало деньги у работников

«Известия»: начальство Климовского патронного завода обирало работников
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Два бывших менеджера Климовского патронного завода (КСПЗ) в подмосковном Подольске вымогали деньги у газосварщиков, угрожая им увольнением. Об этом пишут «Известия».

Как сообщил источник, уголовное дело заведено в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова. Именно их подозревают в вымогательстве денег у рабочих.

Они требовали сразу от нескольких сварщиков отдать им выплату, полученную за сверхурочную работу, в том числе за ликвидацию последствий аварии в котельной. Пострадавшими стали по меньшей мере 5 сотрудников.

Главный электрик Легков находится под подпиской о невыезде, а его начальник — в СИЗО.

В 2024 году завод был передан в государственную собственность по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В документах отмечается, что владельцами акций предприятия ранее являлись Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD.

Ранее в Ростове задержали четырех инспекторов ДПС за вымогательство взятки у бойца СВО.

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