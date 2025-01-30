В Ростове задержали четырех инспекторов ДПС за вымогательство взятки у бойца СВО

В Ростове-на-Дону полицейские задержали четырех инспекторов ГИБДД за вымогательство и получение взятки от бойца СВО — кавалера ордена Мужества. Об этом пишет местный портал 1rnd со ссылкой на источник в силовых структурах.

Военный заявил, что его автомобиль остановили сотрудники ДПС и попросили документы.

«Да, машина была снята с учета, я не успел поставить ее на учет, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия. В Ростов я прибыл для получения военного оборудования. Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня взяли 25 штук — я их дал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — рассказал он.

По словам мужчины, второму экипажу он также дал 25 тысяч рублей. Как пишет издание, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ДПС.

Боец СВО, рассказавший об инциденте, потребовал публичных извинений от сотрудников инспекции.

Ранее в Омской области на участника СВО «повесили» шесть микрозаймов.