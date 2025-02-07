Врач объяснила, чем клинический алкоголик отличается от «выпивающего»

Алкоголизм — это заболевание, которое окружено множеством мифов и заблуждений, что часто мешает людям вовремя распознать проблему и обратиться за помощью. Чем клинический алкоголизм отличается от так называемого «бытового» употребления алкоголя, «Газете.Ru» рассказала Марина Калюжная, психиатр-нарколог «Клиники доктора Калюжной».

«Одно из самых распространенных заблуждений — это убеждение, что алкоголиком можно назвать только того, кто пьет крепкие напитки в больших количествах и ежедневно. На самом деле, алкоголизм — это не столько вопрос количества или частоты употребления, сколько вопрос потери контроля над своим поведением и зависимостью. Например, если человек каждый вечер выпивает банку пива или несколько бокалов вина, это может быть тревожным сигналом, особенно если он делает это регулярно и не может отказаться от алкоголя даже при желании. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярное употребление даже небольших доз алкоголя может привести к развитию зависимости, особенно если это становится привычкой, без которой человек не может расслабиться или почувствовать себя комфортно», — объяснила она.

Еще один миф заключается в том, что алкоголики — это люди, которые потеряли работу, семью или социальный статус. На самом деле, алкоголизм может развиваться у людей любого возраста, пола и социального положения.

«Существует даже термин «высокофункциональный алкоголик» — это человек, который внешне успешен, но при этом регулярно употребляет алкоголь и не может без него обойтись. Такие люди часто отрицают свою проблему, потому что их жизнь кажется упорядоченной, но это не отменяет наличия зависимости», — подчеркнула врач.

Клинический алкоголик отличается от человека «выпивающего» несколькими ключевыми признаками.

«Во-первых, зависимость характеризуется потерей контроля над употреблением алкоголя. Человек может планировать выпить одну рюмку, но в итоге не может остановиться. Во-вторых, алкоголизм сопровождается развитием толерантности к спиртному: со временем для достижения того же эффекта требуется все больше алкоголя. В-третьих, у зависимого появляется абстинентный синдром, или синдром «отмены», когда при отказе от алкоголя возникают физические и психологические симптомы, такие как тремор, потливость, тревога или раздражительность. Эти признаки указывают на то, что организм уже адаптировался к регулярному присутствию алкоголя и не может нормально функционировать без него», — предупредила психиатр.

Еще одно заблуждение — это мнение, что алкоголизм можно вылечить силой воли или просто сократив количество выпиваемого. На самом деле, алкоголизм — это хроническое заболевание, которое требует комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение, психотерапию и поддержку со стороны близких. Попытки самостоятельно справиться с зависимостью часто приводят к срывам, что только усугубляет чувство вины и безысходности.

«Важно понимать, что алкоголизм — это не просто вредная привычка, а болезнь, которая затрагивает как тело, так и психику. Регулярное употребление алкоголя меняет химические процессы в мозге, что приводит к формированию зависимости. Например, алкоголь стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия. Со временем мозг начинает требовать все больше алкоголя для достижения того же эффекта, это и приводит к потере контроля и формированию зависимости», — резюмировала врач.

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