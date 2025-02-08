Под Тверью рецидивист ушел в монастырь, чтобы не возвращаться к прошлому

В Тверской области отсидевший срок мужчина стал звонарем в монастыре

В Тверской области осужденный исправительной колонии №10 после освобождения ушел в монастырь. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» региональное управление ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).

Как рассказали в ведомстве, в колонии строгого режима 50-летний мужчина отбывал свой второй срок. В это время он помогал в храме на прилегающей территории и освоил звонарное искусство.

«Мужчина решил не повторять прежних ошибок и на свободе поселиться подальше от прежнего круга знакомых, чтобы не возвращаться к преступному прошлому», — заявили во ФСИН.

В публикации отмечается, что при содействии настоятеля храма колонии и его супруги осужденный получил место в крупном областном монастыре: там он будет исполнять послушание (специальную работу, назначаемую во искупление греха или проступка) звонаря.

В конце января главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков сообщил, что 700 срочников в Курской области вернулись на оставленные ими позиции после общения с духовенством.

Ранее в РПЦ раскритиковали идею отправлять трудных подростков в монастыри.