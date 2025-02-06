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В РПЦ раскритиковали идею отправлять подростков в монастыри

Кипшидзе назвал непроработанной идею отправлять трудных подростков в монастыри
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Идея отправлять трудных подростков в монастыри на перевоспитание — непродуманная, так как это не детские воспитательные учреждения, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он оценил предложение председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

«Думаю, что депутат выступил с непродуманным предложением. Даже если теоретически такое возможно — необходима особая подготовка монастырей к выполнению такой задачи. Как всем известно, по своей природе монастыри не являются детскими воспитательными учреждениями», – сказал Кипшидзе.

Как считает депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, священнослужители умеют взаимодействовать с людьми, попавшими в непростую ситуацию людьми. По его мнению, особенно полезно будет внедрить монастырское перевоспитание для трудных подростков. По его словам, пребывание в монастырях может стать переломным моментом в их жизни. Они будут работать, жить по строгому распорядку дня и общаться с монахами, — это должно помочь им обрести новые ориентиры в жизни, убежден брянский депутат.

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