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Алишер Усманов выиграл очередной суд против немецкого СМИ

Немецкий суд запретил изданию Tagesspiegel распространять фейки про Усманова
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Земельный суд Гамбурга запретил берлинскому изданию Tagesspiegel, входящему в крупный издательский дом DvH Medien GmbH, распространять целый ряд ложных утверждений о российско-узбекском миллиардере Алишере Усманове, сообщает британское издание EU Today.

Немецкое издание Tagesspiegel использовало ложные заявления для обоснования санкций ЕС против миллиардера, а также в качестве оснований для подозрений в рамках расследования против Усманова в Германии.

В ноябре 2024 года Tagesspiegel опубликовал статью «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?», в которой сообщалось о якобы принадлежащих Усманову активах в Германии и использовании его предполагаемых связей с российскими властями для приумножения своего благосостояния.

После этого адвокат Усманова направил Tagesspiegel письмо, в результате чего статья была удалена. Но издание отказалось воздерживаться от дальнейшего распространения этих утверждений. В результате суд принял доводы адвоката и встал на сторону Усманова без проведения устного слушания.

В случае нарушения решения суда изданию Tagesspiegel грозит штраф на сумму до €250 тыс. за каждый случай или лишение свободы сроком до двух лет в случае повторных нарушений.

Как отметил адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхофель, представляющий интересы Алишера Усманова, решение земельного суда Гамбурга выявило серьезную проблему.

«Европейский Совет просто копирует подобные неправомерные фальшивки и основывает на них свои санкции. Такая практика ЕС приводит к тому, что пресса все чаще становится объектом судебных разбирательств», — сказал он.

Также Штайнхофель добавил, что «Совет ЕС обязан учитывать решения немецкого суда в отношении Усманова в соответствии со ст. 4(3) Договора о ЕС, которая устанавливает так называемый принцип искреннего сотрудничества».

«Однако пока Совет ЕС остается непреклонен: вместо того, чтобы пересмотреть свои действия, он предпочитает менять формальные обоснования санкций», — сказал он.

Ранее Алишер Усманов уже выигрывал в суде дела против западных СМИ, среди которых американский Forbes, австрийская газета Kurier, крупные немецкие теле-радио вещатели RTL и Westdeutscher Rundfunk.

Напомним, в конце 2024 года в Германии прекратили расследование по обвинению в отмывании денег в отношении Усманова. Как сообщали его адвокаты, презумпция невиновности миллиардера была сохранена, а следственные органы ФРГ утратили возможность продолжать его преследование.

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