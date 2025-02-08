Утвержденный перечень поручений Путина по итогам заседания СПЧ назвали полезным для людей

Введение геномной регистрации отправляющихся в зону СВО и КТО позволит упростить процесс идентификации человека, рассказала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Александровна Белехова, комментируя утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Экспертиза ДНК занимает достаточно много времени и физически тяжела. Процедура геномной регистрации позволит в кратчайшие сроки идентифицировать участников СВО. Также это касается и тех, кто находится без сознания в госпиталях. Таким образом можно будет быстрее определить человека, найти его родственников и сообщить им. Также такой метод позволит упростить процедуру признания отцовства, когда у военнослужащего рождается ребенок, пока он находится в зоне СВО», — рассказала она.

Также Белехова отметила поручение о сохранении служебного жилья за военнослужащими (и членами их семей), участвующими в СВО.

«У нас была история, когда мужчина 20 лет был в МЧС. Затем он ушел на пенсию, а с началом СВО заключил контракт с Минобороны. К сожалению, ему не дали жилье, которое было положено в МЧС. Пока шли суды, семья проживала в служебном жилье. Но затем по решению суда семью выселили. Такая инициатива касается таких случаев, чтобы семьи участников СВО не выселяли, пока военнослужащий находится в зоне спецоперации или пока не получит положенное ему жилье», — рассказала она.

Говоря про создание на базе Музея Победы постоянной площадки для проведения мероприятий про СВО, Белехова отметила, что такая инициатива позволит отразить подвиги участников спецоперации.

«Поклонная гора является знаковым местом. Можно было бы показать подвиги наших ребят. Конечно, есть музеи в разных регионах России, но не хватает одного большого центрального музея в знаковом месте», — сказала она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года.