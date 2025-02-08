Трамп опроверг информацию о депортации принца Гарри

Трамп сообщил, что не собирается депортировать из США принца Гарри

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Я не хочу этого делать», — привело издание слова американского лидера.

Президент отметил, что у принца и так достаточно проблем с его «ужасной» женой.

В январе представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил о высокой вероятности депортации принца Гарри из США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Основанием для подобного заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года, с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Центр сомневается в законности пребывания сына британского монарха в США в свете признания Гарри в употреблении наркотиков.

Принц Гарри еще в 2001 году признал в интервью изданию The U.S. Sun факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.

Ранее была раскрыта причина, по которой американцы недолюбливают принца Гарри.