В Британии допустили, что принца Гарри скоро депортируют из США

Представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил о высокой вероятности депортации принца Гарри из США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Своим мнением эксперт поделился с газетой Daily Express.

Основанием для подобного заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года, с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Центр сомневается в законности пребывания сына британского монарха в США в свете признания Гарри в употреблении наркотиков.

Отказ министерства внутренней безопасности США предоставить необходимые документы, несмотря на судебное предписание, вызвал, по словам Гардинера, негодование у Трампа. Эксперт уверен, что публикация этих документов и последующее подтверждение ложной информации в заявлении принца повлечет за собой его депортацию, так как Трамп уже публично заявлял о своем намерении принять такие меры.

Гардинер отметил, что в США признание в употреблении наркотиков может являться основанием для депортации.

Принц Гарри еще в 2001 году признал в интервью изданию The U.S. Sun факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.

Ранее была раскрыта причина, по которой американцы недолюбливают принца Гарри.