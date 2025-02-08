Полуголая женщина прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде

Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

В Мадриде активистка Femen прервала встречу лидеров правоконсервативных партий, входящих в европарламентскую фракцию «Патриоты Европы». Об этом сообщает газета El Diario.

По данным издания, частично обнаженная женщина ворвалась в зал отеля, где проходило мероприятие с участием политиков из разных стран, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и представителя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Служба безопасности оперативно вывела нарушительницу спокойствия. В настоящее время личность и мотивы активистки устанавливаются.

Фракция «Патриоты Европы», созданная после выборов в Европарламент 2024 года, объединяет 84 депутата от 14 партий из 12 стран.

До этого в Москве гражданку Украины, которая запустила в небо шарики с флагом запрещенной организации, приговорили к 12 годам колонии. Украинка утверждает, что ее заставил пойти на такой шаг соотечественник: в прошлом она одалживала у него деньги, а потом он угрожал отправить ее детей в детский дом, если она не устроит «мирную акцию». Адвокат женщины назвала дело «удивительно натянутым», а доказательства обвинения «недопустимыми». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии сочли позором нападение украинок из Femen на памятник в Женеве.