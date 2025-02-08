Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать не выжившего после избиения отчимом мальчика арестована в Калининграде

Суд в Калининграде арестовал мать мальчика, не выжившего после избиения отчимом

Ленинградский районный суд Калининграда постановил на два месяца заключить под стражу мать мальчика, который, по версии следствия, не выжил после избиения отчимом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление СК.

«Накануне женщине уже предъявлено обвинение по инкриминируемым ей эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей (речь идет об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. — «Газета.Ru»)», — говорится в посте.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемая будет арестована до 3 апреля.

3 февраля в правоохранительные органы Калининградской области обратилась супружеская пара из Черняховска и заявила о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители. Они утверждали, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Впоследствии СК получил информацию о причастности отчима к исчезновению мальчика. Мужчина избил ребенка, пока супруги не было дома. Осознав произошедшее, он решил избавиться от улик и вывез ребенка в болотистую местность. Мужчина помещен в следственный изолятор до 3 апреля.

Ранее отчим мальчика из Черняховска рассказал, за что избил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами