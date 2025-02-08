Мать не выжившего после избиения отчимом мальчика арестована в Калининграде

Ленинградский районный суд Калининграда постановил на два месяца заключить под стражу мать мальчика, который, по версии следствия, не выжил после избиения отчимом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление СК.

«Накануне женщине уже предъявлено обвинение по инкриминируемым ей эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей (речь идет об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. — «Газета.Ru»)», — говорится в посте.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемая будет арестована до 3 апреля.

3 февраля в правоохранительные органы Калининградской области обратилась супружеская пара из Черняховска и заявила о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители. Они утверждали, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Впоследствии СК получил информацию о причастности отчима к исчезновению мальчика. Мужчина избил ребенка, пока супруги не было дома. Осознав произошедшее, он решил избавиться от улик и вывез ребенка в болотистую местность. Мужчина помещен в следственный изолятор до 3 апреля.

Ранее отчим мальчика из Черняховска рассказал, за что избил его.