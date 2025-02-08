Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Организаторы конкурса социальных архитекторов напомнили о завершающейся регистрации

Регистрация на конкурс социальных архитекторов закроется 11 февраля
close
Shutterstock

Организаторы конкурса социальных архитекторов напомнили, что регистрация на конкурс завершится через 3 дня, в 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года, сообщает на сайте конкурса.

Конкурсный отбор проведут по 5 направлениям, среди которых «Руководитель проекта», «Социальный аналитик», «Организатор проекта», «Интернет-технолог социальных проектов» и «Медиаменеджер». Организаторы напомнили, что все участники должны быть гражданами РФ старше 18 лет.

Напомним, конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов.

Ранее стало известно, что по состоянию на 4 февраля число участников конкурса социальных архитекторов превысило 5 тыс. человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами