Организаторы конкурса социальных архитекторов напомнили о завершающейся регистрации

Организаторы конкурса социальных архитекторов напомнили, что регистрация на конкурс завершится через 3 дня, в 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года, сообщает на сайте конкурса.

Конкурсный отбор проведут по 5 направлениям, среди которых «Руководитель проекта», «Социальный аналитик», «Организатор проекта», «Интернет-технолог социальных проектов» и «Медиаменеджер». Организаторы напомнили, что все участники должны быть гражданами РФ старше 18 лет.

Напомним, конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов.

Ранее стало известно, что по состоянию на 4 февраля число участников конкурса социальных архитекторов превысило 5 тыс. человек.