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Конкурс социальных архитекторов назвали востребованным

Более 5 тысяч человек зарегистрировались на конкурс социальных архитекторов
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Shutterstock

Число участников конкурса социальных архитекторов превысило 5 тыс. человек по состоянию на 4 февраля, сообщается на сайте конкурса.

«Всего на момент 9:00 4 февраля было подано 5175 заявок», — добавили организаторы.

По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, такое большое количество заявок указывает на востребованность проекта.

«При организации подобных конкурсов всегда наблюдается впечатляющий рост количества регистраций на самом старте. Здесь мы также получили пик активности после открытия регистрации», — рассказал он.

Напомним, конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Регистрация участников продлится до 12:00 по московскому времени 11 февраля.

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