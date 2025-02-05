«Заменить россиянами не получится»: как будут работать новые правила высылки нелегалов из России

Депортация без решения суда, запрет на женитьбу и покупку автомашины, специальный реестр — все это ждет нелегальных иммигрантов, начиная с 5 февраля. В России вступил в силу так называемый «режим высылки», который должен побудить иностранцев быстро легализоваться. В то же время пока сама полиция не знает, как будут на практике работать ужесточенные правила, а отечественные работодатели по-прежнему не могут обойтись без рабочих из-за рубежа. Ждать ли массового отъезда нелегалов и почему мигрантов не получается заменить россиянами — в материале «Газеты.Ru».

Резкого оттока мигрантов не будет

С 5 февраля в России начал действовать ужесточенный контроль за мигрантами, закон о котором президент России Владимир Путин подписал в прошлом августе. Обобщенно новые миграционные правила назвали «режимом высылки» , поскольку полиция, в том числе, теперь может депортировать нелегалов без решения суда. По мнению источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, последнее должно ощутимо упростить выдворение иностранцев, незаконно остающихся в стране.

«Сейчас надо материал собрать, в суд все отвезти, в коридоре просидеть в ожидании своей очереди, потом дождаться решения. Заседания, конечно, за две-три минуты проходят, но времени все равно много потеряешь», — отметил собеседник издания.

По официальных подсчетам, в России на нелегальном положении находятся 670 тыс. человек (из этого числа больше половины составляют женщины и дети), эту цифру озвучил 2 февраля первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Однако изменение законодательства автоматически не повлечет за собой массовый отъезд мигрантов на родину.

«Несмотря на введение реестра контролируемых лиц и введение режима высылки, резкого оттока мигрантов я не ожидаю. До 30 апреля МВД ввело аналог амнистии для мигрантов и дает возможность многим из них легализовать свой правовой статус», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель и основатель портала Migranto.ru Светлана Саламова.

Чтобы легализоваться, иностранец должен самостоятельно обратиться в профильные органы и иметь в России чистую историю, то есть не совершать прежде правонарушений. В то же время, вероятно, сами мигранты не сразу разберутся в новых правилах, считает эксперт.

«Думаю, что пока многие мигранты не знают об ужесточении законодательства и о возможности легализации. А те, кто знает, пока не очень понимают процедуру: как все будет происходить. Поэтому, боюсь, что только к марту все раскачаются и начнут пытаться что-то для себя сделать», — резюмировала Саламова.

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В качестве меры давления с 5 февраля каждого нарушителя начнут вносить в специальный «реестр контролируемых лиц». Поводом, среди прочего, являются отсутствие вида на жительство, патента, разрешения на работу, временное пребывание и вступление в силу обвинительного приговора российского суда. Кроме того, с точки зрения закона, нелегальным мигрантом будет считаться иностранец, который находится в России свыше 72 часов в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, как разъяснило МВД.

Участникам реестра запрещено вступать в брак в России, покупать или регистрировать здесь транспорт и недвижимость, сдавать на права, выезжать за пределы региона своего проживания, изменять место жительства без разрешения властей, учреждать юрлицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Также они не смогут открыть банковский счет в России. Банковские операции при этом проводить можно, но с большими ограничениями (например, только для того, чтобы оплатить штраф).

Если иностранец нарушит какой-то из запретов дважды и более, его депортируют, а перед этим будут держать под присмотром в спецучреждении МВД.

Полицейским новый «режим высылки» облегчил выявление нелегалов, теперь силовики могут входить в помещения и на земельные участки, где, предположительно, находятся незаконные иммигранты. Чтобы установить их местонахождение, правоохранители могут использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем и средств распознавания лиц. Но пока все это в теории. Силовики признаются, что не очень представляют, как это будет работать на практике и что изменится в их повседневной работе. К примеру, участковые, которым и предстоит обходить квартиры в поисках нелегалов, никаких подробных указаний еще не получали , рассказал источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Насколько новые меры помогут сократить число незаконно работающих и живущих в России, покажет время, но, в любом случае, необходимы не только запреты, но и простые и понятные правила легализации, рассуждает Саламова.

«Побудить нелегалов легализоваться и стараться сохранить свой легальный статус могут прозрачность и понятность процедур. Чем проще и понятнее будут механизмы получения легального статуса, тем быстрее человек в них вникнет и будет соблюдать», — подытожила она.

«Мигранты сейчас не идут работать за копейки»

В России тем временем по-прежнему наблюдается нехватка рабочих в традиционных для иммигрантов сферах , подчеркивает Саламова. Среди них — строительство, крупная промышленность, пищевое производство. Мясо- и птицеперерабатывающие предприятия и склады также испытывают дефицит рабочей силы.

«Дефицит рабочих рук... ощущается довольно остро. При этом уже не помогает и рост зарплат. Зарплата у уборщицы 4 тыс. руб. в смену — уже довольно распространенное явление. И я думаю, что этот дефицит будет только расти. Особенно, если посмотреть вперед на несколько лет, когда после окончания СВО придет время восстанавливать города и инфраструктуру», — отметила специалист.

Хотя отечественные компании нуждаются в рабочих руках из-за рубежа, приток гастарбайтеров начал сокращаться еще до введения режима высылки. На снижение интереса иммигрантов к России влияет низкий курс рубля, кроме того, в самих постсоветских странах стало появляться больше рабочих мест. Вдобавок, некоторые российские СМИ и интернет-каналы сейчас «формируют негативный фон в отношении мигрантов из СНГ», считает Саламова.

Поскольку Россия в связи с политическими событиями сейчас активно сближается с БРИКС и Ближним Востоком, работодатели стали активно интересоваться наймом рабочих из этих стран. Но набрать сотрудников с этих направлений вместо СНГ может быть также непросто.

«На наш взгляд, пока далеко не все организации представляют себе особенности привлечения работников из этих стран. Например, если посмотреть уточненный перечень организаций, которым Минтруд уже выделил квоты на иностранных работников, то там можно увидеть много странного. Например, в Санкт-Петербурге выделили 200 квот на привлечение граждан Индии к работе курьерами », — обратила внимание Саламова.

В качестве другого примера она указала, что «визовых иностранцев» предлагают принимать как водителей «в одном из северных регионов» страны. Но таким иностранцам надо сначала сдать экзамены по русскому языку, а потом заменить водительские права на российские.

«И еще один нюанс — скорость, с которой можно получить штрафы за нарушение ПДД. А если иностранный гражданин получает два и более штрафа в течение трех лет за любые административные правонарушения, то он может получить запрет на въезд. То есть работа иностранцем водителем — это крайне ненадежный вид трудовых отношений», — подвела итог эксперт.

Рассчитывать же на то, что любых мигрантов можно быстро заменить россиянами, не стоит, хотя работодатели готовы принимать соотечественников, предупреждает Саламова. Дело даже не в разнице зарплатных ожиданий, а в том, что россияне не готовы массово устраиваться на места, в том числе с тяжелой физической нагрузкой, которые сейчас занимают иностранцы, .

«Быстро заменить их россиянами вряд ли получится, так как если бы это можно было сделать, работодатели бы давно уже сделали... Во многих СМИ бытует мнение, что мигранты забрали у россиян рабочие места и работают «за копейки». Это вообще не так. Мигранты сейчас не идут работать за копейки. Низкий курс рубля, высокие платежи за патенты, аренда квартир и питание — все эти расходы предполагают высокие зарплаты. Мигрантам нужно отсылать деньги на родину», — подчеркнула Саламова в беседе с «Газетой.Ru».