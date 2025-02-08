Школьница перевела деньги с карты матери, поверив «завучу»

В Свердловской области мошенники обманули ребенка от имени завуча школы и убедили девочку перевести все деньги с карты матери. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Екатеринбурга. Женщина сообщила, что с ее счета пропали 275 тысяч рублей. По словам потерпевшей, невольной участницей мошенничества оказалась ее несовершеннолетняя дочь.

Девочке позвонила неизвестная, представившаяся завучем школы. Аферистка попросила ее назвать код из СМС-сообщения, чтобы якобы провести редактирование баз данных школы, а именно электронного дневника — девочка последовала инструкциям. Затем с ребенком связывались лжеспециалисты Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры, они убедили ее в том, что аккаунты родителей на портале «Госуслуги» взломаны, денежные средства семьи в опасности, и их нужно срочно перевести на «безопасные счета».

Преступники убедили девочку взять телефон матери и перекинуть на счета аферистов все деньги. Позже школьница рассказала обо всем родителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей.