В Петербургской епархии призвали Ткачева разделять загнивающую интеллигенцию и народ

В Петербургской епархии РПЦ возразили протоиерею Андрею Ткачеву на критику Северной столицы, призвав «разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию». Ответное заявление председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александра Пелина приводит Telegram-канал «Подъем».

Ткачев назвал Санкт-Петербург «самым нерусским городом», «гнездилищем всех несчастий страны» и «городом террористов и трех революций».

«Все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен», — заявил протоиерей.

В Петербургской епархии встретили эту оценку критически, напомнив об исторических православных студенческих сообществах и масштабных крестных ходах в Санкт-Петербурге.

«Господину Ткачеву надо взвешенно оценивать свои высказывания. Но есть доля правды в его словах. Когда была совершена революция, этот страшнейший переворот, приехало много людей, которым не нужна была русская культура, вера, три тысячи спиритических кружков было в Петербурге, [первый нарком просвещения РСФСР Анатолий — прим. ред.] Луначарский был увлечен спиритизмом-сатанизмом», — ответил священнику Пелин.

По его словам, революционные концепции были петербуржцами импортированы, однако большая часть населения города их не разделяет, поскольку этот город «по составу русский».

До этого патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует.

Ранее Ткачев назвал всю окружающую жизнь оскорблением чувств верующих.