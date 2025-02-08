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Стало известно, когда в России появится ГОСТ на шаурму

Роскачество: ГОСТ на шаурму планируется утвердить в конце 2025 года
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Depositphotos

Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму планируется утвердить для вступления в силу в России к концу 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что в настоящий момент проходит публичное обсуждение первой редакции данного ГОСТа.

До этого руководитель Роскачества Максим Протасов также отмечал, что ГОСТ на шаурму утвердят в России в 2025 году. Он подчеркнул, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

Диетолог-консультант, заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказывал, что при соблюдении ряда условий шаурма может быть полезным блюдом. В первую очередь, по его словам, нужно выбирать диетическое мясо, например, курицу.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать полезную шаурму.

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