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Проект о защите граждан от кредитного мошенничества рассмотрят на следующей неделе

Володин: Госдума рассмотрит во II чтении закон о защите россиян от мошенников
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заемщик, обманом вынужденный взять кредит, не будет платить по договору, если не было «периода охлаждения». Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В январе в первом чтении был принят проект закона, направленный на защиту людей от принуждения брать кредиты путем обмана и злоупотребления их доверием. Второе чтение законопроекта намечено на следующую неделю.

Согласно одной из поправок, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика не будут требовать погашения кредита.

В октябре прошлого года управляющий партнер компании «Закон и Налоги», юрист Алексей Гатин рассказал, что самозапрет на получение потребительских кредитов и микрозаймов стоит установить тем людям, которые могут стать жертвой мошенников. При этом, по его словам, нововведение будет неэффективным для тех россиян, которые захотят взять кредит осознанно.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.

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