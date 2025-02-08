Новосибирского маньяка, душившего школьницу в подъезде, заподозрили в других нападениях

В Новосибирске житель признался полиции, что хотел надругаться над девочкой

В Новосибирске местного жителя, который душил школьницу в подъезде, заподозрили в других нападениях. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК».

На допросе мужчина признался, что хотел надругаться над пострадавшей девочкой. По его делу прошло закрытое заседание.

В конце января жители микрорайона «Весенний» начали делиться видео с задержанным, заподозрив соседа в поиске потенциальных жертв. Его видели во дворе возле детской площадки по адресу Заречная, 4, где он следил за девочками. Встревоженные жильцы сообщили об этом участковому, но тот лишь провел с мужчиной профилактическую беседу, которая не остановила его. После этого мужчина переместился в Кировский район, где его поймали в лифте.

Момент одного из нападений на девушку зафиксировала камера в лифте дома №18 на улице Александра Чистякова. Во время нападения, 30-летний мужчина потерял свой паспорт, что позволило точно установить его личность и прописку.

Ранее юный футболист позвал возлюбленную в кинотеатр и изнасиловал в Москве.