Юный футболист позвал возлюбленную в кинотеатр и изнасиловал в Москве

В Москве 16-летний футболист привел школьницу в VIP-комнату кинотеатра и изнасиловал. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА «Регнум».

Предварительно, инцидент произошел 5 января. Юный футболист одного из столичных клубов пригласил школьницу в кинотеатр на Даниловской набережной. Уже на месте несовершеннолетняя узнала, что смотреть кино они будут не в общем зале, а вдвоем в VIP-комнате.

Когда молодые люди остались в комнате наедине, юноша запер дверь на ключ и стал приставать к школьнице. Она не ответила взаимностью, и тогда футболист напал на нее и изнасиловал. Затем он пригрозил ей избиением, если та что-то расскажет о случившемся. После этого они разошлись по домам.

Школьница восприняла угрозы серьезно и побоялась сразу рассказать об изнасиловании. Мать девушки обратилась в полицию 3 февраля. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее восьмиклассник из Москвы в течение года насиловал сверстника в кабинке школьного туалета.