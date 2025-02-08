В Ростове-на-Дону организовали обогрев людей в автобусах после атаки беспилотников

Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки дронов организовали обогрев в автобусах

В Ростове-на-Дону в результате повреждения остекления многоквартирных домов после атаки беспилотников организовали обогрев эвакуированных жильцов в автобусах. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:40 по московскому времени.

Врио губернатора уточнил, что повреждены стекла и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. По словам Слюсаря, в светлое время суток работники коммунальных служб временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы до момента их замены на новые. Кроме того, восстановят поврежденную газовую трубу в одном из домов.

Сегодня в администрации Ростова-на-Дону планируется провести заседание комиссии по ЧС, добавил врио губернатора.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что из одной многоэтажки в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА эвакуировали 68 жильцов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.