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В Англии птицам запретили собираться вместе из-за риска заражения гриппом

Власти Великобритании запретили птицам собрания из-за риска заражения гриппом
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Stock for you/Shutterstock/FOTODOM

Министерство природы, продовольствия и сельскохозяйственных дел Великобритании запретило «собрания птиц» из-за риска заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что курообразным и гусеобразным птицам запрещено собираться с полудня 10 февраля.

«В перечень входят утки, гуси, лебеди, фазаны, куропатки, перепела, куры, индейки и цесарки», — говорится в сообщении министерства.

Под понятие «определенные собрания» попадают птичьи ярмарки, рынки, шоу, распродажи, выставки, а также содержание птиц для последующих интернет-продаж и перевозка птиц группами в специализированном транспорте.

До этого портал The Conversation сообщал, что новый штамм вируса птичьего гриппа может стать серьезной угрозой.

После разрушительных последствий пандемии COVID-19 внимание исследователей сосредоточено на том, какая инфекция может стать следующей глобальной угрозой. Среди наиболее опасных инфекционных заболеваний, вызывающих обеспокоенность, остаются малярия, ВИЧ и туберкулез.

Ранее ученые выяснили, что после COVID-19 функции почек быстро угасают.

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