В Англии птицам запретили собираться вместе из-за риска заражения гриппом

Министерство природы, продовольствия и сельскохозяйственных дел Великобритании запретило «собрания птиц» из-за риска заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что курообразным и гусеобразным птицам запрещено собираться с полудня 10 февраля.

«В перечень входят утки, гуси, лебеди, фазаны, куропатки, перепела, куры, индейки и цесарки», — говорится в сообщении министерства.

Под понятие «определенные собрания» попадают птичьи ярмарки, рынки, шоу, распродажи, выставки, а также содержание птиц для последующих интернет-продаж и перевозка птиц группами в специализированном транспорте.

До этого портал The Conversation сообщал, что новый штамм вируса птичьего гриппа может стать серьезной угрозой.

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