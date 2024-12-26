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После COVID-19 функции почек быстро угасают, выяснили ученые

JAMA: после COVID-19 функции почек угасают на 47% быстрее, чем после пневмонии
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Ученые из Каролинского института установили, что функции почек примерно на 47% быстрее угасают после перенесенной коронавирусной инфекции, чем после обычной пневмонии или других острых респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

К таким выводам ученые пришли в ходе анализа данных проекта SCREAM, созданного с целью изучения механизмов развития болезней почек и связанных с ними факторов риска. Исследование содержит данные более 1,3 миллиона жителей Стокгольма.

На основе данных о состоянии здоровья участников проекта, в том числе перенесенных инфекций, ученые провели анализ влияния COVID-19 на функцию почек. Исследование показало, что коронавирусная инфекция значительно ускоряет падение показателя клубочковой фильтрации (КФ) — одного из важнейших индикаторов работы почек. Это снижение продолжается как минимум два года после выздоровления.

Особенно важно, что COVID-19 оказывает более сильное воздействие на почки, чем другие легочные инфекции, такие как пневмония. Скорость клубочковой фильтрации у перенесших COVID-19 снижалась на 47% быстрее, чем у тех, кто переболел другими формами ОРЗ.

Кроме того, перенесенный COVID-19 увеличивает риск резкого снижения фильтрующей способности почек на 20%, что выражается в падении КФ на 25% и более. Этот риск особенно высок (достигает 42%) среди пациентов, госпитализированных с тяжелыми формами заболевания.

Ученые подчеркивают важность регулярных обследований почек у всех пациентов, переболевших COVID-19, для своевременного выявления возможных нарушений.

Ранее была найдена связь между кариесом и поражением почек.

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