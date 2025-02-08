Россиянам объяснили, почему категорически нельзя жить в квартире с «голыми» стенами

Некоторые новоселы, особенно при ограниченном бюджете после завершения черновой отделки, переезжают в еще недоделанную квартиру и ждут полного завершения ремонта. Однако медики категорически не рекомендуют так делать. Почему это плохая идея и чем опасен голый бетон в квартире, «Газете.Ru» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Необработанные бетонные поверхности, как и любые другие шероховатые плоскости, являются настоящими пылемагнитами. Их неровная структура обычно собирает много пыли, что может представлять серьезную угрозу для здоровья людей. Поверхности из необработанного бетона опасны не только из-за обычной комнатной пыли — от таких стен отслаиваются микроскопические частицы самого бетона. Эти частицы, хоть и не видны невооруженным глазом, представляют серьезную опасность для наших лёгких и дыхательных путей. Дышать таким воздухом крайне вредно: специалисты утверждают, что бетонная пыль может привести к силикозу, который сопровождается хроническим бронхитом, артритом, раком и сокращением продолжительности жизни», — объяснил он.

Голые бетонные стены ни в коем случае нельзя оставлять без отделки. Но если нет денег на ремонт, безопасное временное решение — предварительная обработка поверхностей.

«Стены и потолок можно отшлифовать с помощью углошлифовальной машины и специальных фрез, постепенно переходя от грубой к более мелкозернистой обработке. Наша цель – снизить шероховатость до максимально безопасных 60-320 rz/mkm. После шлифовки необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, чтобы раствор заполнил поры бетона. Однако, даже после высыхания качественная грунтовка остается слегка липкой и все равно притягивает пыль. Поэтому финальный этап — нанесение базового слоя краски. Краска полностью сведет на «нет» дальнейшее накопление пыли и микрочастиц бетона. В качестве краски подойдет любой состав на водоэмульсионной основе», — сказал эксперт.

Лучше всего дождаться завершения ремонта и планировать переезд в новую квартиру не раньше, чем закончатся все отделочные работы. Тем не менее ситуации бывают разные, и временное решение может спасти вас от незаметной, но очень коварной бетонной пыли, резюмировал он.

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