Россиянам объяснили, как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении

Если сотрудник прекращает трудовой договор, но еще не использовал все положенные ему дни отпуска, то работодатель обязан выплатить ему соответствующую компенсацию. Но как ее рассчитать, понимают не все. О том, как это правильно сделать, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Моргунова, сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело».

Каждый работник, не использовавший отпускные дни, при увольнении вправе получить компенсацию, согласно статье 127 ТК РФ.

«Чтобы все сделать правильно, нужно последовательно определить несколько показателей. Для начала нужно понять, какой в нашем случае будет расчетный период — если сотрудник проработал больше года, то расчетным периодом будет год перед увольнением. Если меньше — весь период его работы. Затем надо посчитать заработок, начисленный за расчетный период. В эту сумму входят все «белые» виды выплат сотрудникам за работу, включая различные надбавки», — объясняет эксперт.

Затем нужно вычислить количество дней неиспользованного отпуска. Для этого, по словам специалиста, нужно положенное работнику количество дней отпуска за год разделить на 12 месяцев, а затем умножить на количество полностью отработанных месяцев, а после из этой суммы вычесть количество использованных дней отпуска.

«Потом считаем количество дней, фактически отработанных в расчетном периоде. Этот показатель рассчитывается по формуле: 29,3 × количество месяцев, отработанных полностью + количество дней в месяцах, отработанных не полностью. И еще одна необходимая цифра — средний дневной заработок в зависимости от полноты отработки расчетного периода. Для этого доход за расчетный период нужно разделить на количество отработанных дней за расчетный период», — добавила специалист.

После всех этих расчетов, по словам эксперта, нужно рассчитать итоговую сумму компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Для этого средний дневной заработок работника умножается на количество неиспользованных дней отпуска.

Рассмотрим расчеты на примере инженера, который устроился в строительную компанию 1 апреля 2022 года, а 25 ноября 2024 года написал заявление на увольнение. За все это время он был в отпуске 35 дней. Доход за расчетный период составил 840 тысяч рублей.

Расчетный период в нашем случае начинается с 1 ноября 2023 года и заканчивается 31 октября 2024-го (берем год, предшествующий увольнению). Затем последовательно определяем количество дней неиспользованного отпуска, за которые работнику положена компенсация. Для этого нужно положенное работнику количество дней отпуска за год (28) разделить на 12 месяцев, а затем умножить на количество полностью отработанных месяцев (32). После этого из этой суммы вычесть количество использованных дней отпуска (35). Получается 39,67 дня.

Количество дней, фактически отработанных в расчетном периоде по формуле: 29,3 × количество месяцев, отработанных полностью в расчетном периоде (12). Получается 351,6.

Средний дневной заработок. Для этого доход за расчетный период (840 тысяч рублей) нужно разделить на количество отработанных дней за расчетный период (351,6). Получается 2389,08 рубля.

«Затем рассчитываем итоговую сумму компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Для этого средний дневной заработок работника (2389,08 рубля) умножается на количество неиспользованных дней отпуска (39,67). В результате получаем 94774,80 руб. — такую сумму получит сотрудник в качестве компенсации за неиспользованные периоды отдыха при увольнении», — резюмировала она.

Ранее психолог назвала тревожные признаки эмоционального выгорания.