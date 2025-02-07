Россиянин нецензурно выругался на собеседника в мессенджере и попал под суд

В Петербурге мужчина оскорбил собеседника в мессенджере и попал под суд

В Петербурге мужчина понес ответственность за нецензурное оскорбление собеседника в мессенджере. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 2 ноября прошлого года. В одном из популярных мессенджеров мужчина отправил собеседнику сообщение, содержавшее нецензурные выражения, которые оскорбили честь и достоинство принимающей стороны.

Оскорбленная сторона обратилась за помощью в суд. По результатам прокурорской проверки была установлена личность автора сообщения, в его отношении возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Мировой судья признал автора сообщения виновным. Мужчина также признал свою вину. Ему назначили административное наказание в виде предупреждения.

До этого россиянин оскорбил врачей скорой помощи и поплатился в суде. В отношении нарушителя составили два административных протокола.

Ранее россиянка через суд взыскала с отца компенсацию за оскорбления в соцсети.