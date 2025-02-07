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Суд в РФ запретил Google судиться в Калифорнии

Российский суд запретил Google судиться в Калифорнии по иску RT
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IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы вынес решение, запрещающее Google Ireland Limited ограничивать полномочия конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского в вопросе оспаривания сделки о банкротстве данной компании. Это следует из определения суда о введении обеспечительных мер, пишут «Ведомости».

Иск был подан АНО «ТВ-Новости» (телеканал Russia Today), которая потребовала запретить ирландскому офису Google любые судебные разбирательства в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии (филиал в Сан-Хосе). Первое заседание по делу, инициированному АНО «ТВ-Новости», назначено на 11 марта.

Издание отмечает, что суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 года. Долг компании перед кредиторами составил 53,6 млрд рублей. Суд ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил Таляровского в роли конкурсного управляющего, который ранее исполнял обязанности временного управляющего. В июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве, сославшись на «невозможность выполнения денежных обязательств».

В январе федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния запретил управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited.

Ранее кассация поддержала взыскание почти 10 млрд рублей с Google в пользу «Гугл».

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