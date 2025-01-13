Кассация поддержала взыскание почти 10 млрд рублей с Google в пользу «Гугл»

Кассация поддержала взыскание с Google почти 10 млрд рублей в пользу ООО «Гугл»

Арбитражный суд Московского округа признал незаконным перечисление ООО «Гугл» в 2021 году около 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской компании Google International LLC и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения», — говорится в сообщении суда.

Жалоба оставлена без удовлетворения.

В июле 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с американской корпорации Google International LLC около 10 млрд рублей в пользу ООО «Гугл». Таким образом суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о признании незаконности сделок по перечислению российским подразделением Google почти 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес головной компании и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн рублей.

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