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Восьмиклассник из Москвы год насиловал сверстника в кабинке школьного туалета

«МК»: 14-летний подросток год насиловал одноклассника в туалете московской школы
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Global Look Press

В Москве восьмиклассник насиловал сверстника в школьном туалете и приставал к другим ученикам, пишет mk.ru.

Недавно о происходящем стало известно психологу, у которого давно наблюдается 14-летний пострадавший. Ученик одной из школ на западе Москвы признался, что примерно год назад его одноклассник предложил ему «особенную дружбу». Мальчик, имеющий некое расстройство, которое мешает ему самостоятельно заводить друзей, согласился. После этого они стали встречаться в одной из туалетных кабинок, это повторилось около 14 раз.

Педагоги ничего не замечали, но родители других школьников стали вспоминать, что любвеобильный юноша пытался поцеловать их сыновей. После этого заместитель руководителя школы по безопасности признался, что неоднократно выгонял двух восьмиклассников из туалета. Он полагал, что подростки встречаются там во время уроков, чтобы покурить, не осознавая серьезность ситуации.

Ранее подросток пришел в гости к бабушке и изнасиловал двоюродную сестру в Ленобласти.

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