Финский журналист заявил, что начал получать угрозы после поездок в Донбасс

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, неоднократно посещавший Донбасс для освещения ситуации в соответствующих регионах, начал получать угрозы физической расправой. Об этом РИА Новости рассказал сам корреспондент.

По словам мужчины, ему начали угрожать после взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Взрывное устройство детонировало в фойе на первом этаже дома утром 3 февраля, в том числе ранения получил президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Его спаси не удалось.

«Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много <...> тех, которые без конца <...> мне пишут: «Ты будешь следующим». Без конца идут угрозы», — отметил Хейсканен.

Журналист добавил, что в его стране даже в частных компаниях наблюдается травля людей с пророссийской позицией. В связи с этим он назвал непредсказуемыми последствия своего возвращения домой после посещения Донбасса.

«В компаниях есть, как говорится, «ловцы рашистов». <...> Конечно, против нас всех, кто говорит правду <...> «идут репрессии» в кавычках пока. Но я не знаю, если туда (в Финляндию — «Газета.Ru») приехать, что может произойти», — подчеркнул корреспондент.

Ранее философ Александр Дугин высказался о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».